Жителя Челябинской области будут судить за ограбление ювелирных магазинов

Житель Троицка предстанет перед судом за ограбление трех ювелирных магазинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина в апреле 2021 совершил грабеж в трех ювелирных магазинах в Кыштыме, Челябинске и Еманжелинске. Он похитил ювелирные украшения на сумму более 500 тысяч рублей.

В этот же период, как считает следствие, он украл из двух магазинов алкогольную продукцию, а также пытался украсть ноутбук со склада торговой компании на общую сумму 50 тыс. рублей.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. В ходе расследования дела часть похищенного имущества на общую сумму 200 тыс. рублей изъята и возвращена потерпевшим.