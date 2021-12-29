29 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Жителя Челябинской области будут судить за ограбление ювелирных магазинов

Житель Троицка предстанет перед судом за ограбление трех ювелирных магазинов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина в апреле 2021 совершил грабеж в трех ювелирных магазинах в Кыштыме, Челябинске и Еманжелинске. Он похитил ювелирные украшения на сумму более 500 тысяч рублей.

В этот же период, как считает следствие, он украл из двух магазинов алкогольную продукцию, а также пытался украсть ноутбук со склада торговой компании на общую сумму 50 тыс. рублей.

Сейчас обвиняемый находится под арестом. В ходе расследования дела часть похищенного имущества на общую сумму 200 тыс. рублей изъята и возвращена потерпевшим.

Теги: ограбление, суд, ювелирный магазин,



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