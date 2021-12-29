В Перми прошел пикет против QR-кодов и принудительной вакцинации

В Перми, в Саду камней возле станции Пермь II проходит пикет против QR-кодов. Организаторы - инициативная группа пермяков.

Акция ранее была согласована с городскими властями и администрацией губернатора, передает корреспондент Накануне.RU. Заявленное число участников - 50 человек. Но, по предварительным данным, на площадке, несмотря на холодную погоду, собралось больше протестующих. В их числе были сотрудники предприятий, отказавшихся вакцинироваться и в результате отстраненные от работы.

"Вакцина не исследована. На нас проводят опыты. Нацию уничтожают планомерно", - прокомментировала участница пикета. Она подчеркнула, что необходимо проводить одиночные пикеты по всему городу.

На площадке присутствует полиция. Однако информации о задержаниях пока нет. Акция проходит мирно.

На плакатах у людей лозунги, уже традиционные для подобных пикетов: "QR-коды провоцируют гражданское противостояние", "QR-коды = Qrепостное право", "Мы не товар, нет QR-коду", "Мы люди, а не цифры", "Мы против принудительной вакцинации" и т.д.

Один из участников пикета потребовал свободы пермяку Максиму Бондареву. 26 октября пермяк пришел в "Галамарт" на ул. Цимлянской и хотел приобрести насос за 280 руб. На кассе у мужчины попросили предъявить QR-код, он отказался. После словесной перепалки с кассиром, мужчина положил перед ней тыс. руб.

Продавец деньги без QR-кода не приняла. Пермяк забрал насос и пошел к выходу, сказав, что магазин сможет взыскать с него деньги через суд. Администратор попыталась его задержать, но мужчина ушел, отстранив администратора. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж с применением насилия, неопасного для жизни".