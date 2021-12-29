Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении сталинизма

Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген обвинил президента России Владимира Путина в прославлении сталинизма. Об этом он сказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland. 66-летний Гойсген станет новым главой Мюнхенской конференции по безопасности после 14-летнего пребывания во главе ее Вольфганга Ишингера.

Как и другие западные политики, Гойсген думает, что Путин собирается восстановить Российскую империю. С этим он связывает и якобы готовящееся нападение России на Украину. Он призвал страны Запада быть предельно жесткими с Россией.

Поводом для обвинений послужил приговор историку Юрию Дмитриеву, которого на днях приговорили к 15 годам в колонии строгого режима, ужесточив предыдущий приговор Верховного суда Карелии из-за насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Его сторонники считают, что истинной причиной являются его исследования репрессий 1930-х годов.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что это является "неприемлемым нарушением международных обязательств Российской Федерации".

Историк Андрей Фурсов неоднократно подчеркивал, что одно упоминание о Сталине наводит страх на западных политиков.