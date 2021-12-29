29 Декабря 2021
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Эльбрус Кабардино-Балкарская Республика (2010) | Фото:Накануне.RU

Группа туристов подала сигнал SOS в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели выдвинулись на помощь к группе туристов из семи человек, запросивших помощи в горах Кабардино-Балкарии.

Туристы приехали из Московской области. Они находятся в Черекском ущелье, сообщило ГУ МЧС по КБР.

Группа зарегистрировала свой маршрут. Сегодня утром они подали сигнал SOS c указанием GPS координатов.

Ранее сообщалось, что МЧС собирается навести порядок с организацией экстремального туризма на Эльбрусе. Одним из поводов к началу такой работы стала гибель нескольких человек из туристической группы, совершавшей восхождение на гору.

Напомним, альпинисты в составе 23 человек предприняли попытку взойти на гору. Вечером 23 сентября 19 человек на высоте 5,4 км попросили помощи спасателей, так как ухудшились погодные условия. Во время спуска пять человек погибли, по предварительным данным, причиной их гибели стало переохлаждение.

Теги: кабардино-балкария, горы, туристы



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