29 Декабря 2021
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коллаж, школьники, школа, образование (2020) | Фото: Накануне.RU

В подмосковной Дубне насмерть замерз заблудившийся второклассник

В подмосковной Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик. Он сел не в свою маршрутку, когда торопился в школу, а потом заблудился.

"В день пропажи Максим должен был уехать на спецтранспорте, который довозил его до школы. Одноклассник видел его на остановке. Приятель так и не дождался школьного автобуса и уехал. А Максим остался на остановке один", - пишет Mash.

По предварительной версии, мальчик тоже побоялся опоздать на уроки, сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел по дороге. Следы ребенка нашли на берегу реки. Вероятнее всего, он провалился под лед, выбрался, но потерял сознание от переохлаждения и умер.

Мальчик учился в школе для детей с особенностями развития.

Прокуратура проводит проверку и даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Теги: смерть, ребенок, подмосковье



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