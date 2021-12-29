29 Декабря 2021
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Политика За рубежом
Пол Уилан (2019) | Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Госдеп требует немедленно освободить осужденных в РФ Уилана и Рида

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв госдепартамента США освободить из тюрем американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

Эти граждане США совершили серьезные преступления, в отличие от россиян, которые часто оказываются под стражей и судом в Соединенных Штатах по надуманным предлогам, говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что Москва должна освободить Уилана и Рида "без предварительных условий и незамедлительно", сообщает Regnum.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. 15 июня 2021 года Московский городской суд признал Пола Уилана виновным в шпионаже. Гражданин США приговорен к 16 годам колонии строго режима. Его адвокат заявил, что существует возможность обмена его клиента на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в тюрьмах США.

Рид летом 2019 года, находясь в нетрезвом состоянии, оказал сопротивление полицейским при задержании. Сотрудников правоохранительных органов вызвали местные жители из-за конфликта студента с двумя женщинами. В июле 2020 года Рида приговорили к девяти годам колонии общего режима.

Теги: пол уилан, тревор рид, госдеп



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