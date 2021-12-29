29 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области два человека погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, авария произошла сегодня ночью на 7 км автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым на территории Сосновского района. Водитель ВАЗ 211540, при неустановленных обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с KIA RIO.

В результате ДТП оба водителя погибли. Три пассажира иномарки получили травмы и были госпитализированы.

Известно, что водитель ВАЗа ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Теги: ДТП, водитель, пассажир,



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