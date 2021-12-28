Во Франции рекорд суточной заболеваемости – 179 тысяч новых случаев коронавируса

Во Франции рекордная суточная заболеваемость коронавирусом с начала пандемии – выявлено почти 180 тыс. новых случаев за 24 часа. Предыдущий рекорд – 104 тысячи – продержался всего три дня.

Между тем, Дания официально стала страной с самым высоким уровнем заражений COVID-19: 1612 случаев на 100 тыс. жителей. Всего в стране проживает 5,8 млн человек. Накануне суточная заболеваемость в стране превысила 16 тыс. Власти сообщили, что омикрон-штамм является доминирующим в Дании.

По данным агентства AFP, пять мировых лидеров по заболеваемости на этой неделе – европейские страны.