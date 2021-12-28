Если в Москве обнаружат "омикрон", ограничения будут минимальными – Собянин

Если в Москве будет выявлен омикрон-штамм коронавируса, власти постараются ввести минимум ограничений, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ. По его словам, возможные меры ограничения будут "точечными", чтобы москвичи были защищены, но не пострадала экономика города.

"Мы будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города", - заявил Собянин. Он напомнил, что во время "прихода" в город других штаммов Москва не останавливалась, а адаптировалась ко всем ограничениям.

Стоит отметить, что омикрон-штамм, по данным стран, где он уже зафиксирован, в десятки раз заразнее своих предшественников, и если появился в городе, то буквально в считанные дни вытесняет в популяции другие виды коронавируса.