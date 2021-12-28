28 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
Лахта Центр 3 (2021) | Фото: пресс-служба Газпрома

"Газпром" представил проект третьего небоскреба "Лахта Центра"

"Газпром" сегодня представил на межведомственном совете в мэрии Санкт-Петербурга новые градостроительные инициативы, в числе которых третья очередь "Лахта Центра" – 555-метровая башня на побережье Финского залива.

Вот как описывают проект в компании: "Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов".

"По мере того, как крылья башни поднимаются по спирали вверх, они сходятся в точках поворота и соединяются, образуя фойе-атриумы. Каждое такое фойе создает точку изменения геометрии, которая разбивает башню на семь групп. Поднимаясь вверх по башне, атриумы постепенно становятся ближе друг к другу, причем высота каждой нижней группы равна сумме двух групп выше в соответствии с принципами золотого сечения. Такое решение позволяет разместить большинство общественных пространств на более высоких видовых уровнях", - говорится в описании проекта.

Лахта Центр 3(2021)|Фото: пресс-служба Газпрома

В высоту в 555 метров впишется 108 уровней, площадь помещений составит около 179 тыс. кв. м. Трехуровневый стилобат будет вмещать служебные помещения и автостоянку. Высота самого верхнего уровня составит 453 метра, на нем сделают обзорную площадку.

Напомним, в небоскребе "Лахта Центр" на севере Санкт-Петербурга сейчас размещается штаб-квартира "Газпрома" (официально компания завершила переезд из Москвы в этом году). Башня является самым высоким зданием Европы и самым северным небоскребом в мире.

Теги: лахта центр, небоскреб, проект, газпром



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