28 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
александр невский мощи религия (2007) | Фото: Накануне.ru

РПЦ хочет вернуть раку Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру

Патриарх Кирилл выступил за перенос раки, в которой раньше хранились мощи Александра Невского, из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, где она хранилась до 1922 года.  

Предстоятель Русской православной церкви считает, что это было бы "восстановлением исторической справедливости".

Рака благоверного князя Александра Невского выполнена из серебра весом полторы тонны в середине XVIII века во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны. В состав раки входит деревянная, отделанная серебром небольшая рака, изготовленная в царствование Петра I и Ивана V. По утверждениям специалистов, комплекс раки является единственным в своем роде и наиболее монументальным в мире сооружением из высокопробного серебра.

С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она "была насильно изъята из собора и помещена в Концертном зале Эрмитажа" (цитата сообщения пресс-службы РПЦ – прим. ред.). Мощи Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры. Рака же остается в настоящее время в Зимнем дворце.

В последние десятилетия представители православной общественности неоднократно призывали вернуть раку церкви, однако руководство Эрмитажа предлагает создать и передать в лавру копию раки.

Патриарх Кирилл выступает против создания копии: "рака уникальна, и эта уникальность не должна теряться созданием копии". По мнению патриарха, нахождение раки в Эрмитаже оскорбляет память императрицы, "которая даже представить себе не могла, что созданная по ее повелению рака будет находиться не в Александро-Невской лавре, а в Зимнем дворце".

Теги: рпц, рака, мощи, александр невский, патриарх кирилл, эрмитаж, александро-невская лавра



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