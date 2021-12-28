Участок трассы М-5 в Челябинской области отремонтируют за 1,2 млрд рублей

В Челябинской области ищут подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту участка трассы М-5 "Урал", передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс объявило ФКУ управление дорог "Южный Урал". Начальная цена контракта составляет 1 млрд 275 млн рублей. Подрядчику нужно будет провести капитальный ремонт на участке от 1780 до 1790 км и расширить дорогу до четырех полос. Выполнить работы нужно до ноября 2023 года.

Заявки на конкурс будут принимать до 19 января.