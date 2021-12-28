Синоптики объяснили, почему зима кажется москвичам холодной

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему зима этого года кажется москвичам холодной.

"Из-за предыдущих теплых зим зима 2021-го года кажется москвичам холодной, но это самая обычная, средняя зима. Весна была всего на пару градусов теплее, чем в среднем. При этом по опросам горожане воспринимали ее как холодную – из-за того, что последняя неделя месяца перед опросом выдавалась холодной. Поэтому ощущениям людей, как и приметам, доверять нельзя", - полагает синоптик.

Он добавил, что погода всегда является стабильно интересной для населения темой, она заботит больше политики и экономики, объяснить такой высокий интерес к прогнозам погоды не могут даже психологи. Поэтому и сайты с прогнозами плодятся очень быстро – бизнес выгодный. При этом проверить качество прогнозов на сайте или в приложении можно – надо в течение месяца понаблюдать, насколько прогноз совпадает с реальностью. Вильфанд отметил, что давать прогнозы опасных явлений в России имеет право только Росгидромет.