28 Декабря 2021
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Екатеринбург, Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ), новый год, гирлянды, лампочки (2016) | Фото: Накануне.RU

Росгидромет дал прогноз на новогоднюю ночь и январь

Температурный фон на территории всей страны в январе 2022 года будет в среднем около нормы, только на самом юге он ожидается выше нормы, а на юге Дальнего Востока – чуть ниже, рассказал журналистам руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей зимы будут чередоваться периоды очень холодной и очень теплой погоды. Воздушные массы будут перемещаться с востока на запад и с запада на восток, что приведет к такому чередованию", - рассказал синоптик.

Он рассказал и о ситуации в новогоднюю ночь. Так, в Москве в ближайшие дни из-за вторжения холодного воздуха температура будет ниже нормы на 4-5 градусов, но при этом осадков и даже облачности не ожидается, почти полный штиль не даст ощущения морозов. В пятницу начнет теплеть, в новогоднюю ночь в столице будет 3-8 градусов ниже нуля, днем – от минус 5 до нуля. Это выше средней температуры на 4-5 градусов. Этот прогноз справедлив и для всего центрального региона, а также для Санкт-Петербурга с поправкой на несколько градусов со знаком минус.

В Крым и Краснодарский край придут холодные воздушные массы, так что до Нового года будет около 11-12 градусов выше нуля, а в Новый год – около пяти градусов тепла, ночью – около нуля. В Сочи в новогоднюю ночь будет выше нуля, но не сильно.

Также Вильфанд отметил, что основные горнолыжные курорты России – на Урале, Кавказе, Кольском полуострове – надежно обеспечены снегом.  

Теги: росгидромет, прогноз, январь, новый год



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