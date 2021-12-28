В Магнитогорске спасатели эвакуировали 45 человек из горящего дома

В Магнитогорске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже, горели вещи на площади 15 квадратных метров. Из окон и балконов квартир люди просили о помощи. При помощи автолестницы и спасательных комплектов из опасной зоны было спасено 45 человек, из них девять детей. Самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Пожар быстро потушили.

В результате пожара 21-летняя девушка получила колото-резаные раны руки, а у 65-летнего мужчины отравление продуктами горения. Их передали медиками. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Теперь сотрудникам отделения дознания предстоит установить причину возникновения пожара.