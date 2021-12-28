Экс-начальника отдела вневедомственной охраны на Южном Урале подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Коркино бывший начальник районного отдела вневедомственной охраны подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в 2018 – 2019 гг. он трудоустроил в штат отдела водителем знакомого местного жителя, который фактически не работал. Зарплату сотрудника в размере более 208 тыс. рублей получил подозреваемый и использовал по собственному усмотрению.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.