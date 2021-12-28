В Тюменской области вынесен приговор по делу об убийстве на спор

26-летний житель села Абатское и его 32-летний сообщник наказаны за убийство на спор, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Исполнитель убийства (младший фигурант) получил 17 лет, а его пособник – 14 лет колонии строгого режима. В пользу родных погибшего взыскано 5 млн руб. компенсации морального вреда. Приговор в силу не вступил.

Напомним, трагедия разыгралась в Абатском в ночь на 19 сентября 2015 г. Участники криминального дуэта во время застолья поспорили, сможет ли младший из них убить первого встречного. Он решил доказать, что сможет. На автомобиле одного из них парочка подыскала в селе Абатское свою жертву. Им оказался их нетрезвый 50-летний односельчанин, который возвращался домой с вечеринки.

Злоумышленники предложили мужчине подвезти его домой, на что тот согласился. Доехав до соседней улицы, спорщики избили жертву, а после отвезли его в расположенный недалеко от села лес. Там младший обвиняемый несколько раз ударил жертву по голове штыковой лопатой. От полученных ран пострадавший умер на месте. Чтобы сокрыть следы, собутыльники оттащили тело вглубь леса, засыпав листьями, а на следующий день 19-летний злоумышленник, вернувшись, утопил тело в болоте, полагает следствие. Позже, уже во время следствия, останки нашли в указанном обвиняемым месте.