В екатеринбургской школе не хватает педагогов. Русский будет вести учитель черчения?

В Екатеринбурге одна из школ в микрорайоне Кольцово столкнулась с серьезной нехваткой кадров. Знакомые с ситуацией источники уверяют, что из-за этого профильных учителей могут заменять специалистами по совершенно другим предметам.

Как рассказал источник Накануне.RU, за последнее время из школы №92 ушли директор (вместо него сейчас работает исполняющий обязанности) и сразу несколько педагогов.

"Ушла хороший завуч, она вела свой класс в "началке". Сейчас с нового года уходят учителя химии, географии, русского языка и литературы. И что самое страшное - вести русский и литературу предложили... учителю черчения! А она говорит с ошибками, как она будет преподавать? Например, "осталися после уроков". Это просто трэш полный и кошмар!", - утверждает источник.

По его словам, причина массового ухода педагогов в том, что на них выпадает огромная нагрузка при не слишком высокой зарплате.

"Плюс очень много приезжих, которые затем переходят в другие школы. Есть такие, которые работают по распределению - время заканчивается и они уезжают", - отметил он.

Источник полагает, что новые учителя мало что могут дать ученикам.

"Сейчас они отвели уроки - и ушли. Им надо заполнять электронный журнал, в интернете все это отписать по всем классам. И у них не остается времени, чтобы вести какие-то дополнительные занятия. Даже на свою семью не остается времени, потому что их нагружают всякой ненужной белибердой. И если русский позволят вести учителю черчения - значит, школа просто катится по наклонной вниз", - предполагает он.

Однако в департаменте образования администрации Екатеринбурга призвали не драматизировать ситуацию.

"Уход педагогов - штатный процесс, который проходит во множествах образовательных организаций. В школе №92 с начала третьей четверти действительно уходят четыре педагога, каждый по собственной причине: смена места работы из-за территориального расположения школы; по состоянию здоровья; двое уходят в декретный отпуск. Стоит отметить, что с начала учебного года школа приняла четыре новых педагогических работника", - сообщили Накануне.RU в департаменте.

Там отрицают, что русский и литературу будет преподавать учитель черчения.

"Нагрузка будет распределена между другими педагогами соответствующей специальности по предмету", - заверили в департаменте образования.

Стоит отметить, что согласно объявлению, размещенному на официальном сайте школы №92, в настоящий момент в учреждение приглашаются на работу заместитель директора, учителя английского языка, русского языка и литературы, географии, ОБЖ и учитель начальных классов. Также в школу требуется социальный педагог.