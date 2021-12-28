В Тюмени один из проездов назовут в честь инженера Ивана Шаповалова

Один из проездов в Тюмени назовут в честь Ивана Шаповалова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Данное предложение поступило от общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Центрального района Тюмени. Комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города на последнем в этом году заседании "подарила" Тюмени новый проезд – Игоря Шаповалова. Расположен он в планировочном районе №1 "Березняковский".

Игорь Шаповалов (1932-2019) – инженер-механик, разработавший и внедривший комплектно-блочный метод строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, обеспечивший ускоренные темпы освоения нефтяных и газовых месторождений Тюменской области. Удостоен многих государственных наград СССР, звания "Почётный гражданин Тюменской области".