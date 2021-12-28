Московские силовики задержали депутата думы Томска

В Томске задержана депутат городской думы, бывший руководитель штаба Алексея Навального в регионе (организация "Штабы Навального" признана в России экстремистской) Ксения Фадеева.

По данным ТАСС, по ее делу работают следователи центрального аппарата ведомства.

"Интерфакс" сообщает, что Фадеева задержана силовиками из Москвы.

Депутат в апреле была арестована на 30 суток, а в конце мая оштрафована на 300 тыс. руб. за организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального.

Напомним, штабы Навального признаны судом экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены. Сам Навальный с середины марта отбывает наказание по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области.