Назначен природоохранный прокурор Ямала

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Андрей Целовальников родился 4 февраля 1981 г. В органах прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа работает с 23 июля 2003 г., последовательно замещая должности помощника Надымского городского прокурора, следователя Надымской городской прокуратуры, помощника Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора, старшего помощника Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора и заместителя Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил природоохранного прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа. Им стал советник юстиции Андрей Целовальников , сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления надзорного ведомства.





