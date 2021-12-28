28 Декабря 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Прокуратура ЯНАО, здание (2017) | Фото: prokyanao.ru

Назначен природоохранный прокурор Ямала

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил природоохранного прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа. Им стал советник юстиции Андрей Целовальников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления надзорного ведомства.

Соответствующий приказ уже подписан.

Андрей Целовальников родился 4 февраля 1981 г. В органах прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа работает с 23 июля 2003 г., последовательно замещая должности помощника Надымского городского прокурора, следователя Надымской городской прокуратуры, помощника Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора, старшего помощника Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора и заместителя Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся правами Генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Теги: природоохранный прокурор, природоохранный прокурор, Андрей Целовальников



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