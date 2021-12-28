28 Декабря 2021
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Общество Пермский край
Новый год, елка, Дед Мороз (2017) | Фото:Накануне.RU

15 тысяч детей сотрудников "Уралкалия" получат от компании новогодние подарки

В канун новогодних праздников более 15 тыс. детей сотрудников группы "Уралкалий" в возрасте от года до 15 лет получат новогодние подарки от компании. В состав подарка входят сладости, портативное зарядное устройство, магнитный дартс, брелок, для детей старшего возраста – фитнес-браслет, а для малышей – канцелярский набор из 68 предметов, сообщили Накануне.RU в компании.

Также в новогодние каникулы компания дарит детям сотрудников праздничные представления. В Березниках малыши побывают на новогодней сказке с Дедом Морозом и Снегурочкой, дети в возрасте 7-10 лет станут участниками интерактивного шоу "Угадай сказочную мелодию", а школьники 11-14 лет посетят представление "Новый год за пределами Вселенной или полосатый рейс". В Соликамске малыши примут участие в новогодних представлениях, дети в возрасте 7-14 лет посмотрят кинопремьеры "Последний богатырь: Посланник Тьмы" и "Человек-паук: Нет пути домой". Все новогодние представления и киносеансы проводятся с соблюдением противоэпидемиологических предписаний Роспотребнадзора РФ.

"Новый год – любимый праздник детворы, время волшебства, исполнения желаний и долгожданных подарков. Для нашей компании поздравление детей сотрудников группы "Уралкалий" давно стало доброй традицией – это важная часть социального пакета наших работников. Всего на финансирование новогодней кампании мы направили около 37 млн руб.", - сказала директор по персоналу и коммуникациям компании Ирина Константинова.

Теги: Уралкалий, Новый год, пожарок



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