Выпавший снег обеспечил Ялту водой на весь 2022 год - мэр

Обильные осадки в виде снега, выпавшего в Крыму, активно наполняют водохранилища и обеспечивают водные запасы Большой Ялты. Об этом говорится на странице главы администрации города Янины Павленко в соцсетях.

По ее словам, в прошлом году Новый год встречали с тревогой, но сейчас прогнозы оптимистичные. Руководитель горводоканала Алексей Григорьев отмечает, что в Загорском водохранилище свыше 20 млн кубометров воды (87% от общего объема). Для сравнения, в январе было лишь чуть более 1 млн. В Счастливенском – 6 млн, а было 2,5 млн.

"Этого объема хватит как минимум на целый год бесперебойного водоснабжения Большой Ялты! Даже если в ближайшее время не будет притока. Но!!! Имеем плюсом снежные запасы на плато, также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников - Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада", - написала Павленко.

На днях она писала, что третий день Ялту накрывает снежной пеленой, хотя снег в Крыму весьма редкое явление. В расчистке снега задействованы все силы и средства, работают более 300 человек, некоторых пришлось срочно вызвать из отпусков. Она призвала работодателей отпустить сотрудников, а детей отпустили домой.

Проблемы с водой в Крыму начались после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. В июле Россия подала иск в Европейский суд по правам человека, в котором в том числе говорится о перекрытии канала. Также Следком РФ завел уголовное дело за умышленное причинение ущерба природе Крыма.