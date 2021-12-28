28 Декабря 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
Керченский пролив, паром, зона таможенного контроля (2014) | Фото: Накануне.RU

Во Владивостоке в море сломался паром с пассажирами

Во Владивостоке транспортная прокуратура проводит проверку инцидента с паромом "Босфор Восточный". Накануне он должен был пройти по маршруту Владивосток-остров Попова, но потерял ход.

"По предварительным данным в 21.50 ч. местного времени паром потерял ход и встал на якорь в районе пролива Старка по причине остановки главного двигателя. На борту находились 47 пассажиров и 6 членов экипажа", - говорится в сообщении Приморской транспортной прокуратуры.

На место ЧП пришло спасательное судно Морспасслужбы, около половины второго ночи силами экипажа работа двигателя парома была восстановлена, через полчаса он прибыл к причалу и высадил пассажиров.  

"Пострадавших нет. Во время вынужденной остановки на судне запущен аварийный дизель-генератор, обеспечена подача электричества и тепла", - добавили в надзорном ведомстве.

В СМИ сообщалось, что причиной неполадок могло быть холодное топливо, которым заправили паром. Между тем, в сети появилось видео, снятое, якобы, одним из пассажиров парома. Он снимает мужчину, которого называет капитаном парома и утверждает, что тот нетрезв (да мужчина и сам об этом говорит). Однако достоверность этой информации не подтверждена.

Отметим, что это был первый за долгое время рейс парома на остров Попова, до этого навигация прерывалась из-за планового ежегодного ремонта судна. В честь первого рейса отбытие парома снимали СМИ. Отмечалось, что паром получил освидетельствование морского регистра и готов перевозить людей в соответствии с расписанием.

"Босфор Восточный" является паромом ледового класса, пока он был в ремонте, пассажиров на остров перевозил теплоход, а затем (когда появился лед) – судно на воздушной подушке. Интересно, что перевозкой на остров автомобилей и грузов занималась частная баржа, но она поломалась и времен вышла из строя.

Теги: паром, владивосток, пассажиры, поломка, прокуратура



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