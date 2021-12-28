"Уралкалий" определил климатическую стратегию

Совет директоров ПАО "Уралкалий" (Компания - один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений) утвердил Климатическую стратегию, содержащую ключевые цели и действия по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года, сообщает пресс-служба компании.

В стратегии в частности обозначены семь приоритетных направлений. В краткосрочной и среднесрочной перспективе Компания направит свои усилия на повышение энергоэффективности производственных и инфраструктурных активов, переход на низкоуглеродные виды топлива, в том числе, отказ от использования мазута.

Общепринятая классификация подразделяет выбросы парниковых газов на три группы или "объемы" - прямые выбросы (объем 1), косвенные выбросы энергии (объем 2), косвенные выбросы неэнергетического характера (объем 3). Сфера 1 охватывает прямые выбросы из собственных или контролируемых источников. Сфера 2 охватывает косвенные выбросы от производства покупной электроэнергии, пара, отопления и охлаждения, потребляемых отчитывающейся компанией. Сфера 3 включает все другие косвенные выбросы, которые происходят в цепочке создания стоимости компании.

"Уралкалий" в рамках принятой стратегии рассчитал выбросы парниковых газов (объемы 1-3 1 ) и углеродный след своей продукции. Расчеты показали, что калийная промышленность характеризуется низким углеродным следом по сравнению с производством других видов удобрений и иными добывающими отраслями. Сравнительный анализ выбросов парниковых газов мировых производителей калийных удобрений показал, что у "Уралкалия" интенсивность выбросов парниковых газов является одной из самых низких в отрасли.

В соответствии с принятой климатической стратегией «Уралкалий» планирует снизить интенсивность выбросов парниковых газов (объемы 1 и 2) на 10% к 2025 году и на 20% к 2030 году. При этом, планируется достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Также, особое внимание «Уралкалий» намерен уделить программе развития возобновляемой энергетики. Одним из ключевых показателей, обозначенных в стратегии, является увеличение доли зеленой электроэнергии в общем потреблении энергии до 20% к 2025 году. В конце 2021 года Компания провела пилотную программу по закупке электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.

Кроме того, «Уралкалий» запланировал и уже частично запустил ряд научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов и пилотных проектов в следующих областях: улавливание и хранение CO 2 , сокращение расхода топлива, перевод автомобильной техники на альтернативные виды энергии и проекты по лесному климату.

Предварительный объем инвестиций, необходимых для достижения климатических целей Компании к 2030 году, составляет 50-100 миллионов долларов США.

Виталий Лаук генеральный директор "Уралкалия" отметил: "Компания ранее реализовывала проекты по повышению энергоэффективности, которые помогли нам накопить опыт к тому времени, когда проблемы глобального изменения климата стали актуальными. Для «Уралкалия» климатическая повестка открывает новые возможности, связанные с позиционированием и продвижением своей продукции в качестве удобрений с низким углеродным следом, повышения эффективности производственных процессов и дополнительных возможностей доступа к зеленому финансированию".

Справка. «Уралкалий» ( www.uralkali.com ) - один из крупнейших мировых производителей и экспортеров калия. Активы компании включают 5 рудников и 7 обогатительных фабрик в городах Березники и Соликамск (Пермский край, Россия). В основном производственном блоке «Уралкалий» работает более 12 000 человек.