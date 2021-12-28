СМИ: Перед смертью Просвирнин поссорился с женой и употреблял алкоголь

В СМИ и Telegram-каналах появились подробности о смерти националиста, создателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина.

Накануне его тело нашли на проезжей части рядом с одним из домов на Тверской улице в Москве. На обнаженном теле мужчины были признаки падения с высоты, рядом с ним нашли перцовый баллончик и нож.

По данным Baza, в полиции супруга погибшего Марина рассказала, что вместе с мужем на протяжении последних трех дней употребляла алкоголь, в какой-то момент между супругами (женатыми всего несколько месяцев) произошел конфликт. Это подтверждают и записи 32-летнего Просвирнина в соцсети: за некоторое время до смерти он написал, что поссорился с женой.

Также Просвирнина рассказала, что накануне с утра была в квартире с мужем, там же были их матери. Но в какой-то момент мужчина заперся изнутри, выгнав женщин. Они уехали, а через некоторое время им позвонили и попросили приехать на место трагедии.