28 Декабря 2021
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Происшествия Москва
Егор Просвирнин (2021) | Фото: facebook.com, Егор Просвирнин

СМИ: Перед смертью Просвирнин поссорился с женой и употреблял алкоголь

В СМИ и Telegram-каналах появились подробности о смерти националиста, создателя проекта "Спутник и погром" Егора Просвирнина.

Накануне его тело нашли на проезжей части рядом с одним из домов на Тверской улице в Москве. На обнаженном теле мужчины были признаки падения с высоты, рядом с ним нашли перцовый баллончик и нож.

По данным Baza, в полиции супруга погибшего Марина рассказала, что вместе с мужем на протяжении последних трех дней употребляла алкоголь, в какой-то момент между супругами (женатыми всего несколько месяцев) произошел конфликт. Это подтверждают и записи 32-летнего Просвирнина в соцсети: за некоторое время до смерти он написал, что поссорился с женой.

Также Просвирнина рассказала, что накануне с утра была в квартире с мужем, там же были их матери. Но в какой-то момент мужчина заперся изнутри, выгнав женщин. Они уехали, а через некоторое время им позвонили и попросили приехать на место трагедии.

Теги: егор просвирнин, ссора, конфликт



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