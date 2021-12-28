В Челябинске три вагона сошли с рельсов

На станции Челябинск-Главный произошел сход с рельсов трех железнодорожных вагонов. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в Центральном межрегиональном СУ СКР на транспорте.

Инцидент произошел рано утром 28 декабря. Вагоны сошли с рельсов при перестановке с 1 на 13 подъездной путь, примыкающий к станции Челябинск-Главный. Вагоны не опрокинулись.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.