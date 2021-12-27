Евгений Пригожин помог пострадавшим из-за коммунальной аварии морякам-подводникам Петербурга

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин предложил клубу моряков-подводников расположиться в его офисе на период ликвидации последствий коммунальной аварии, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

На Васильевском острове 20 декабря произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы теплоснабжения случился потоп в здании клуба моряков-подводников. Ветераны на протяжении пяти дней боролись за спасение здания. При этом администрация Северной столицы и коммунальные службы города данную проблему пока не устранили. Позже в интернете появилась информация, что бизнесмен Евгений Пригожин оказал помощь организации. Журналисты издания PeterburgNews обратились к нему с просьбой подтвердить или опровергнуть эти сведения.

«Да, действительно, Евгений Викторович немедленно связался с клубом и предложил материальную помощь, а также на время ремонта переехать в помещение его офиса по адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, 7», — сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Расположенный в Петербурге клуб моряков-подводников оказывает социальную помощь действующим и уволенным в запас офицерам ВМФ, а также членам их семей. Кроме того, данная организация занимается патриотическим воспитанием молодежи. Данные проблемы не безразличны петербургскому бизнесмену, добавили в компании «Конкорд».

Ранее клуб подводников обратился к губернатору Александру Беглову с призывом разобраться в их проблеме. В документе отмечалось, что коммунальщики в течение пяти дней не могли устранить последствия коммунальной аварии, из-за чего зданию был нанесен значительный ущерб.