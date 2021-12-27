По делу о смерти женщины после пластической операции в челябинской клинике будет проведена повторная экспертиза

Следствие настаивает на повторной экспертизе по делу о смерти жительницы Сургута после пластической операции в челябинском медицинском центре.

Напомним, женщина обратилась в клинику для коррекции фигуры. До поступления в медцентр она сдала анализы и прошла ряд обследований. При поступлении в клинику ее также обследовали и не выявили никаких острых и хронических заболеваний и противопоказаний. 19 ноября прошлого года женщину прооперировали. На следующие сутки после операции у пациентки поднялась высокая температура, затем появились боли в грудной клетке, и ей стало сложно дышать. Когда состояние ухудшилось, женщину перевели в городскую больницу.

Рентгенография выявила у женщины пневмоторакс. В больнице убрали лишний воздух из легкого, при этом одышка у нее чуть уменьшилась. Однако состояние оставалось тяжелым и в ночь на 23 ноября она умерла. В заключительном диагнозе судебно-медицинского исследования говорится, что причиной смерти женщины следует считать обширные некрозы подкожно-жировой клетчатки и мышечной ткани в области грудной клетки, живота, ягодичных областей, бедер; множественные серомы передней стенки живота с геморрагическим содержанием – как осложнение оперативного вмешательства, и пневмоторакс слева с повреждением легкого.

Однако спустя почти десять месяцев экспертная организация сделала вывод, что причина возникновения пневмоторакса у женщины остается неясной.

"В ходе судебно-медицинского исследования трупа Бакиевой повреждений легкого, которые могли бы рассматриваться как причина пневматоракса – не выявлено", - говорится в заключении.

Эксперты отмечают, что "непосредственной причиной смерти явился эндотоксический шок, вызванный в результате всасывания продуктов распада некротизированных тканей в кровь".

При всем при этом эксперт указывает, что развитие подобных осложнений предусмотрено для такого рода операций, даже при технически правильном проведении оперативного вмешательства, что связано с особенностями индивидуальных реакций организма. Таким образом, прямой причинно-следственной связи между допущенными дефектами оказания медицинской помощи и смертью пациентки не имеется.

Адвокат родственников умершей Елена Цыпина в телефонном интервью сообщила, что следствие посчитало экспертизу необъективной, родственники выводы следствия поддержали, все материалы дела направлены на повторную экспертизу в учреждение, расположенное в другом регионе.