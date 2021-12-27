27 Декабря 2021
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Тушение пожара (2019) | Фото: Пресс-служба Авиалесоохраны

Югра получит 100 миллионов компенсации из-за лесных пожаров

Югра вошла в список шести пострадавших от лесных пожаров регионов, которым компенсируют непредвиденные расходы из федерального бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

"Чтобы помочь регионам преодолеть кредиторскую задолженность из-за непредвиденных расходов на тушение лесных пожаров, правительство приняло решение выделить более 1,5 млрд рублей. Средства получат шесть регионов: Коми и Якутия, Камчатский край, Чукотка, Иркутская область и Ханты-Мансийский автономный округ", - говорится в сообщении.

Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что эти регионы привлекали к тушению пожаров силы и средства Минобороны, МЧС и "Авиалесоохраны", вертолеты частных компаний, а также организовывали дополнительное авиационное патрулирование, что является серьезной и непредусмотренной нагрузкой на региональные бюджеты.

По данным Авиалесоохраны Югры, автономному округу будет выделено 100 млн руб., из них - 39 млн руб. за распределение резервных средств на тушение непосредственно в Югре и 61 млн руб. за помощь в тушении лесных пожаров в Якутии.

Теги: компенсация, непредвиденные расходы, лесные пожары, Югра



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