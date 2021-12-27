27 Декабря 2021
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Общество Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Челябинской области раскрыли убийство ребенка, совершенное более 20 лет назад

В Челябинской области раскрыто убийство девятилетней девочки, совершенное в 1997 году. Подозреваемый сейчас отбывает наказание в колонии за другое убийство, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Ребенок бесследно исчез осенью 1997 года в одном из населенных пунктов Брединского района. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Были получены сведения о причастности к совершению преступления 59-летнего местного жителя. По версии следствия, подозреваемый в своем доме нанес девочке несколько ударов деревянной скалкой по голове, от которых она скончалась на месте. После этого он спрятал тело в лесу, недалеко от дома.

Следователям удалось получить от подозреваемого подробные признательные показания в совершении убийства. Он сообщил детали и ряд обстоятельств совершения преступления, которые в ходе дальнейшего расследования нашли свое объективное подтверждение.

Сейчас по делу проводятся судебные экспертизы. После этого мужчине будет предъявлено обвинение в убийстве.

Теги: убийство, ребенок, СК,



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