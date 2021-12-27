ЦБ опроверг информацию о планах усилить контроль за переводами между физлицами

Банк России не планирует вводить новую отчетность для банков для контроля за операциями физлиц.

ЦБ заявляет, что его работа не предполагает тотального контроля за операциями, передает ТАСС.

Речь идет о противодействии платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино, отметил регулятор.

"Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров", - заявили в ЦБ.

Ранее РБК сообщил, что Центробанк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех транзакциях от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.

Как сообщил заместитель председателя правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ РФ начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.