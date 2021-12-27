Матвиенко о пропаганде вакцинации: "Нет доверия – значит, спикеры не те, говорят не так"

Российское здравоохранение в целом показало свою устойчивость и справляется с коронавирусом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом она выразила недовольство системой ОМС: "Показала свою слабость наша система медицинского страхования. Она оказалась не готова к экстремальным обстоятельствам. Надо очень серьезно подумать о принципах развития страховой медицины".

Также Матвиенко раскритиковала пропаганду, которая проваливает свою работу: "Надо менять или модернизировать социальную эпидемиологическую информированность населения. Откуда люди все это (фейковую информацию – прим. ред.) берут? В транспорте кто-то сказал, в интернете… Нужны новые инструменты, форматы, подходы. Люди не воспринимают, а почему? Нет доверия – значит, спикеры не те, говорят не так. Над этим надо думать не только в связи с ковидом".