Александр Беглов оказался на дне онлайн-рейтинга губернаторов России

Неубранный снег, падающие на головы людей сосульки, 10-балльные пробки и рекорды по количествам заболевших и умерших от COVID-19 поместили губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на 15 место с конца в онлайн-рейтинге глав российских регионов.

По данным сервиса измерения репутации глав регионов PravdaSerm, в настоящий момент петербургский губернатор занимает 71-ю строчку в онлайн рейтинге, набрав 62 баллов из 100 возможных. Чуть выше – губернатор Мурманской области, бывший федеральный чиновник Андрей Чибис с 63 баллами, чуть ниже – глава Забайкальского края Александр Осипов с 61 баллом.

Лидируют в онлайн-рейтинге глава республики Удмуртия Александр Бречалов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников – у них обоих по 93 балла, замыкает рейтинг губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Онлайн-рейтинг составляется на основе соотношения позитивных и негативных публикаций о персоне в СМИ, социальных сетях и формах, которые индексируются в Яндекс и Google. Баллы зависят от «тональности» отзывов о том или ином губернаторе.

Одновременно и телеграм-канал ПолитБрокер включил Александра Беглова в список глав регионов с «умеренным падением» рейтинга.

Однозначно на рейтинг губернатора Санкт-Петербурга повлияли сразу несколько факторов. Судя по последним публикациям, люди негативно восприняли уборку улиц (вернее ее отсутствие) этой зимой, а также высмеяли странный и одновременно унизительный «дворник-шеринг», предложенный Смольным. Также на позиции Александра Беглова повлияла и постоянное попадание Петербурга на первые строчки в антирейтинге по ситуацию с заболевшими и умершими от коронавируса COVID-19, падающие на головы людей сосульки.

Не последнюю роль сыграла и провальная «прямая» линия с губернатором, прошедшая в субботу – все вопросы были заготовлены заранее, равно как и ответы, в студии, помимо Беглова присутствовало лишь несколько экспертов, а на самые важные и ключевые темы были даны ответы в духе: «сами виноваты». В итоге, онлайн этот, в прямом смысле, монолог губернатора смогли досмотреть всего 400 человек.