Жителя Магнитогорска арестовали за публикацию интимных фотографий несовершеннолетних
Жителя Магнитогорска арестовали по обвинению в незаконном обороте порнографических материалов.
Порнографические материалы с изображением несовершеннолетних размещались в телеграмм-канале. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Был установлен и задержан 26-летний житель. Он заключен под стражу.
"Обвиняемый пытался скрыть запрещенную информацию, удалив все публикации с телеграмм-канала", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.