Жителя Магнитогорска арестовали за публикацию интимных фотографий несовершеннолетних

Жителя Магнитогорска арестовали по обвинению в незаконном обороте порнографических материалов.

Порнографические материалы с изображением несовершеннолетних размещались в телеграмм-канале. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Был установлен и задержан 26-летний житель. Он заключен под стражу.

"Обвиняемый пытался скрыть запрещенную информацию, удалив все публикации с телеграмм-канала", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.