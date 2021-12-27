27 Декабря 2021
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Политика В России
Коллаж, Андрей Клишас, Павел Крашенинников (2021) | Фото: Накануне.RU

"Расплодили": Матвиенко выступила за "оптимизацию" местного самоуправления

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не бояться реформирования местного самоуправления. Недавно соответствующий законопроект в Госдуму внесли сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.

"Тревоги неоправданны. Никто не собирается причесывать всех под одну гребенку, у нас действительно очень разные территории. Сами власти регионов будут принимать решения о наиболее эффективной структуре самоуправления", - заверила Матвиенко.

"Укрупнение оправдано. Если брать сельские поселения – 47% с населением менее тысячи человек. Мы расплодили уже столько управленческих структур, что эффективно они уже ничего решать не могут, а денег требуется много на их содержание. Дело не столько в численности, а в полномочиях реальных.

Речь идет об упорядочивании, оптимизации и повышении эффективности местного управления. Единая философия будет, но не единая калька. Мы будем очень внимательно следить за этим законом", - говорит председатель палаты.

Она добавила, что "в Европе муниципалитет – это врач, это юрист, а у нас – секретарша, машина служебная и т.д.".

Теги: местное самоуправление, оптимизация, валентина матвиенко, клишас-крашенинников



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