Губернатор Югры исполнила новогодние желания трёх жителей

Губернатор Наталья Комарова поучаствовала в "Ёлке желаний", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Югорчанка Ольга и её мама Айслу приехали в Ханты-Мансийск из Нижневартовска. Побывали в театре кукол на спектакле, в галерее-мастерской художника Райшева.

"Зарядились праздничным настроением, поделились им со мной. В свою очередь, исполнила давнюю мечту Ольги – передала ей от Деда Мороза "Яндекс. Станцию" – умную колонку с голосовым помощником Алиса. В ответ получила счастливую улыбку", - написала губернатор в своих социальных сетях.

Наталья Комарова также онлайн встретилась с Кириллом из поселка Солнечный (Сургутский район). Его мечта – побывать в зоопарке и увидеть бегемота.

"Он вместе с мамой Ириной Владимировной передает привет из Екатеринбургского зоопарка. Кирилл познакомился с новым другом – бегемотом Евой", - добавила глава региона.

Кроме того, еще один новогодний подарок получил Тимофей из Ханты-Мансийска. Тимофей мечтал побывать в столице России в преддверии Нового года. Там он побывал на экскурсии по новогодней Москве.

"Узнала о новогоднем желании ветерана Великой Отечественной войны Валентины Костиной из Советского, опубликованном в аккаунте проекта "Мечта ветерана". Позвонила Валентине Степановне, поздравила с наступающими праздниками. Валентине Костиной 90 лет. Она труженица тыла. Живет в Советском доме-интернате для престарелых и инвалидов", - рассказала Наталья Комарова.