27 Декабря 2021
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Карта, Архангельская область и Ненецкий автономный округ (2020) | Фото: Накануне.RU

Матвиенко назвала "целесообразным" укрупнение регионов: "Из повестки тема не ушла"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжает выступать за укрупнение и объединение регионов, хотя и считает тему "очень чувствительной".

"Не считаю, что сегодня она (тема укрупнения регионов) очень актуальна, но из повестки она не ушла. Только гражданам решать, что им даст укрупнение или объединение", - сказала Матвиенко журналистам.

"Я считаю, что экономически эффективным регион может быть только тогда, когда тем есть трудовые ресурсы. А есть регионы, где только полиция, учителя, государственные служащие – то есть совсем нет трудовых ресурсов для экономического рывка. Это разнополосица, доставшаяся нам от СССР, но тогда не было такой разницы в экономике. Целесообразность такая есть, с повестки вопрос снимать не надо. Думаю, что когда-то время придет. Возможно, что оно пока не настало. С людьми надо работать, с людьми", - заключила спикер палаты.

Теги: валентина матвиенко, укрупнение регионов, регионы



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