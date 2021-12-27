Матвиенко назвала "целесообразным" укрупнение регионов: "Из повестки тема не ушла"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко продолжает выступать за укрупнение и объединение регионов, хотя и считает тему "очень чувствительной".

"Не считаю, что сегодня она (тема укрупнения регионов) очень актуальна, но из повестки она не ушла. Только гражданам решать, что им даст укрупнение или объединение", - сказала Матвиенко журналистам.

"Я считаю, что экономически эффективным регион может быть только тогда, когда тем есть трудовые ресурсы. А есть регионы, где только полиция, учителя, государственные служащие – то есть совсем нет трудовых ресурсов для экономического рывка. Это разнополосица, доставшаяся нам от СССР, но тогда не было такой разницы в экономике. Целесообразность такая есть, с повестки вопрос снимать не надо. Думаю, что когда-то время придет. Возможно, что оно пока не настало. С людьми надо работать, с людьми", - заключила спикер палаты.