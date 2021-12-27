27 Декабря 2021
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Общество Тюменская область
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть-Сибирь" приступило к эксплуатации единой системы диспетчерского управления

АО "Транснефть – Сибирь" приступило к эксплуатации единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ). 

Реализация проекта по внедрению ЕСДУ в АО "Транснефть – Сибирь" проводилась с марта 2019 года в рамках программы технического перевооружения. Новая система позволила централизовать оперативное управление магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводом в зоне ответственности АО "Транснефть-Сибирь" в территориальном диспетчерском пункте (ТДП) "Тюмень" и обеспечить передачу информации в центральный диспетчерский пункт ПАО "Транснефть" (г. Москва). 

Ранее управление магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводом производилось с шести диспетчерских пунктов районных нефтепроводных управлений. Внедрение ЕСДУ позволило оптимизировать управление технологическими процессами, повысить надежность и уровень безопасности процесса транспортировки нефти и нефтепродукта.

В рамках реализации проекта проведена модернизация 110 систем автоматизации, 571 контрольного пункта линейной телемеханики, выполнен перенос 15 систем централизованной противоаварийной автоматики и 37 систем контроля герметичности МН из районных диспетчерских пунктов в территориальный. Произведена модернизация диспетчерской связи с заменой на современное цифровое оборудование.

ЕСДУ отвечает всем предъявляемым требованиям надежности и информационной безопасности. Система унифицирована по используемому программному обеспечению и оборудованию с аналогичными проектами систем диспетчерского управления, реализуемым в ПАО "Транснефть". Проведены заводские, индивидуальные испытания системы, успешно завершено комплексное опробование.

В центре управления ТДП "Тюмень" организованы круглосуточные рабочие места диспетчерского персонала, оснащенные современным оборудованием для управления и контроля работы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода АО "Транснефть – Сибирь". 

ЕСДУ с помощью интегрированных систем позволяет управляющему диспетчеру ТДП оперативно реагировать на любые изменения параметров транспортировки нефти и нефтепродукта, принимать меры для предотвращения нештатных ситуаций на контролируемых технологических участках. 

 

Теги: Транснефть - Сибирь, диспетчерское управление



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