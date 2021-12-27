На Южном Урале главного технолога муниципального предприятия будут судить за взятку в 1,8 млн рублей

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного технолога муниципального предприятия и директора коммерческой организации. Их обвиняют в получении взятки и даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, директор коммерческой организации передал взятку в размере 1,8 млн рублей главному технологу муниципального предприятия за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.