В Карабаше стартовала премия "Народное признание и любовь"

Благотворительный фонд РМК объявил премию "Народное признание и любовь". Главная цель – выбрать самых любимых учителей, докторов и воспитателей города. Голосование проходит в 2 этапа. С 21 декабря 40 волонтёров отправились в школы и детские сады Карабаша, чтобы родители и дети выбрали лучшего учителя или воспитателя. Акция приурочена к празднованию 200-летия города в 2022 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

А с 25 декабря специальная зона для голосования открылась в ТРЦ "Медь". На открытие второго этапа очного голосования в ТРЦ "Медь" приехали ведущие телерадиокомпании "Четвёртый канал" (г. Екатеринбург) Влад Изюменко и Анна Малахова. Кандидаты, которые наберут больше всего голосов, попадут во второй этап, он пройдёт онлайн.

Только за выходные проголосовали несколько сотен человек. Голосовали и взрослые, и дети. Вместе с открытием зоны для голосования в ТРЦ "Медь" большой праздник для детей устроили и в ледовом городке рядом с торговым центром. Главным событием вечера стало открытие городской ёлки.

Также на Центральной площади установили светодиодные инсталляции, среди которых и огромные новогодние шары, и карета с четвёркой лошадей. Для забав детворы установили горку под названием «Волшебный дворец». Завершился праздник открытием городского катка на арене спортивного комплекса «Металлург». Для жителей состоялось яркое ледовое шоу.

"В памяти каждого из нас есть моменты, связанные с первым воспитателем, первым уроком и добрым детским врачом, который навещал нас, когда мы болели. Благотворительный фонд РМК в силу своей деятельности сотрудничает с педагогами, воспитателями и врачами. И в преддверии 200-летия города, а также таких замечательных праздников, как Новый год и Рождество, мы хотим сказать слова благодарности тем, кто заботился о нас с самого детства. Выбрав самых любимых воспитателей, врачей и учителей, мы сможем вместе выразить им свою любовь и признание", – рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Премия "Народное признание и любовь" – это ещё один повод выразить благодарность тем, кто во время пандемии продолжает выполнять свои обязанности; тем, кто заботится о нас и наших детях. Воспитатели в детском саду, учителя и врачи ни минуты не отдыхали в эти сложные времена. И сейчас у всех карабашцев есть возможность сказать им СПАСИБО.