27 Декабря 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

Главы столиц "тюменской матрёшки" вошли в ТОП-10 лучших мэров страны

Главы Тюмени Руслан Кухарук, Ханты-Мансийска – Максим Ряшин, Салехарда – Алексей Титовский заняли по итогам года высокие места в рейтинге лучших мэров страны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кухарук занял второе место, Ряшин – седьмое, Титовский – девятое.

Список опубликовал Центр информационных коммуникаций "Рейтинг". Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ, к которым добавлены представители пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Теги: Руслан Кухарук, Максим Ряшин, Алексей Титовский



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