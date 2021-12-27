Главы столиц "тюменской матрёшки" вошли в ТОП-10 лучших мэров страны

Главы Тюмени Руслан Кухарук, Ханты-Мансийска – Максим Ряшин, Салехарда – Алексей Титовский заняли по итогам года высокие места в рейтинге лучших мэров страны, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кухарук занял второе место, Ряшин – седьмое, Титовский – девятое.

Список опубликовал Центр информационных коммуникаций "Рейтинг". Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ, к которым добавлены представители пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.