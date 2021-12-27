Умершие в окружении и QR-коды мотивируют людей вакцинироваться сильнее, чем розыгрыш квартир - мэрия Москвы

При использовании метода "кнута и пряника" в отношении москвичей мэрия сочла "кнут" более эффективной мерой. Рост заболеваемости мотивирует граждан сильнее, чем розыгрыши квартир, рассказала в интервью РИА Новости вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

"Мы год занимаемся вакцинацией, и я уже наглядно вижу, что у нас растет объем желающих вакцинироваться при одном из двух факторов. Первый фактор: как только увеличивается заболеваемость, растут негативные сводки от штаба, когда в окружении у каждого появляется заболевший. Наверное, нет уже ни одного человека в нашем городе, у которого бы в окружении не было бы смертельного исхода от коронавируса. Второй фактор – это ограничения или определенные обязательства. Как только введи обязательную вакцинацию для сферы услуг, мы получили огромное количество желающих [привиться]. Как только заговорили о том, что будут обязательные QR-коды, был внесен [в Госдуму] федеральный законопроект, мы тоже получили рост желающих привиться – где-то 35-40 тыс. ежедневно.

Мотивационные меры мы вводим, все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины, и людям пенсионного возраста "коробку здоровья" предлагали, не хотите коробку здоровья – возьмите 10 тысяч, но такого суперэффекта я от этих мер не видела", - отметила вице-мэр.