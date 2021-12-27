27 Декабря 2021
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Политика В России Москва
москва кремль (2003) | Фото: Накануне.ru

СМИ: В Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года

В Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года в условиях неопределенности. На нескольких совещаниях, посвященных этой теме, шла речь о возможной кампании Владимира Путина, других вариантов сейчас нет, пишет РБК со ссылкой на двух собеседников в Кремле. При этом на таких совещаниях ни разу не утверждалось, что действующий президент пойдет на новый срок. Ясности в этом смысле в администрации нет, утверждают инсайдеры.

Сам Путин не раз говорил, что не объявит о своем решении баллотироваться или не баллотироваться максимально долго – чтобы не "дестабилизировать обстановку в стране". При этом он каждый раз, отвечая на вопрос о намерении баллотироваться, напоминает, что поправки в Конституцию дают нынешнему президенту законное право снова идти на выборы.

Теги: президентские выборы, кампания, подготовка, кремль, владимир путин



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