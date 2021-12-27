S7 Airlines и "Аврора" заключили код-шеринговое соглашение

Крупнейшая авиакомпания России S7 Airlines и дальневосточный перевозчик "Аврора" заключили код-шеринговое соглашение.

Оно вступило в силу с 7 декабря 2021 года и будет действовать до конца 2026 года. Как сообщил заместитель директора по развитию "Авроры" Валерий Крипа, код-шеринг компаний действительно прорабатывался, более подробные комментарии представитель он обещал предоставить позднее.

Как следует из системы бронирования S7, перевозчик уже начал продавать билеты на рейсы "Авроры" по тем же ценам, что и сама "Аврора". Так, рейс Хабаровск – Оха (Сахалин) на 2 февраля обойдется в 5 тыс. 840 руб. в одну сторону, Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре на конец декабря – в 4 тыс. 635 руб.

Таким образом, компании попытаются расширить маршрутные сети за счет друг друга, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что дальневосточная авиакомпания, созданная на базе "аэрофлотовской" "Авроры", будет закупать не только российские самолеты, как того желал Владимир Путин. Точнее, скорее всего она будет закупать только иностранные, по крайней мере, в ближайшее время, пишут "Ведомости".