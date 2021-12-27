Автотрасса М12 до Казани подорожала на 200 млрд рублей

Строящаяся скоростная автомагистраль от Москвы до Казани подорожала на 200 млрд руб., что больше изначально запланированной суммы.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого автотрасса оценивалась в 623 млрд руб., но предполагалось, что она может подорожать после прохождения Главгосэкспертизы.

В ведомстве заявили, что выдали положительное заключение на строительство первых трех участков М12 с нулевого по 224-й км в Московской и Владимирской областях, пишут "Ведомости".

Ранее стали известны подробности о скоростной трассе М12, которая по поручению Владимира Путина должна быть построена к 2024 году. Трасса должна соединить скоростным движением Москву, Казань и Екатеринбург.