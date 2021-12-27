27 Декабря 2021
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Трасса Салехард - Надым (2021) | Фото: Дмитрий Артюхов

Автотрасса М12 до Казани подорожала на 200 млрд рублей

Строящаяся скоростная автомагистраль от Москвы до Казани подорожала на 200 млрд руб., что больше изначально запланированной суммы.

Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого автотрасса оценивалась в 623 млрд руб., но предполагалось, что она может подорожать после прохождения Главгосэкспертизы.

В ведомстве заявили, что выдали положительное заключение на строительство первых трех участков М12 с нулевого по 224-й км в Московской и Владимирской областях, пишут "Ведомости".

Ранее стали известны подробности о скоростной трассе М12, которая по поручению Владимира Путина должна быть построена к 2024 году. Трасса должна соединить скоростным движением Москву, Казань и Екатеринбург.

Теги: М12, трасса, Казань



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Ранее 26.07.2021 08:26 Мск Стало известно, где пройдет скоростная трасса М12 Москва – Казань - Екатеринбург


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