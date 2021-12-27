Задержан угрожавший гранатой в ТЦ "Метрополис" в Москве

В Москве задержан мужчина, угрожавший охранникам гранатой в торговом центре "Метрополис".

Как сообщает Telegram-канал 112, сейчас он находится в отделении полиции.

Злоумышленник убежал на ближайшую станцию метро "Войковская", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Напомним, вечером 26 декабря в магазине косметики и парфюмерии один из посетителей украл духи. Его задержали охранники. Злоумышленник показал предмет, похожый на гранату, ему удалось вырваться и убежать.