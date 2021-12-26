26 Декабря 2021
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КМНС, малочисленные народы, коренные народы, ханты, манси, аборигены, оленевод (2014) | Фото: губернатор ХМАО

Правительство РФ одобрило проект изменений в правила охоты для коренных малочисленных народов

Правительство РФ одобрило изменения в федеральный закон "О гарантиях коренных малочисленных народов РФ" и закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

Решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 24 декабря. Проект изменений в установленном порядке будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

"Законопроект направлен на устранение выявленных Конституционным Судом пробелов правового регулирования и уточнение основ реализации права на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Теги: охота, коренные малочисленные народы, правила



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