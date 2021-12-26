Жители Центрального района Санкт-Петербурга требуют привлечь чиновников к ответственности из-за неубранных от снега улиц

Жильцы двенадцатого дома на Ставропольской улице отправили письмо в прокуратуру города с требование привлечь виновных в некачественной уборке снега в Санкт-Петербурге к ответственности.

Заявители утверждают, что бездействие по уборке дорог и улиц города от снега нарушает требования нормативно-правовых документов о благоустройства, уборке автомобильных дорог и их эксплуатационном состоянии (Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-2017, Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 767, и Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 г. № 961).

Петербуржцы отмечают, что сугробы на тротуарах и парковочных местах по Ставропольской улице не убирают с 13 декабря, что нарушает все нормы. Участок стал небезопасным, но предупреждающих знаков нет. Такое положение создает угрозу получения гражданами травм.

Заявители требуют признать незаконным бездействия правительства, а также объявить предостережения губернатору города и председателю Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

– Прошу разобраться в сложившейся ситуации и привлечь виновных лиц к ответственности. О результатах рассмотрения жалобы сообщить в кратчайший срок, – говорится в письме.

Копи жалобы и материалы фотофиксации отправили в адрес губернатора, правительства и представителей профильных ведомств.