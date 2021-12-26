Путин заявил о разных вариантах ответа России в случае отказа США и НАТО в гарантиях безопасности

Ответ России в случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности России может быть самым разным. Варианты будут выбираться с учетом мнения военных экспертов. Такое заявление сегодня сделал президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1"

При этом глава государства выразил надежду, что России удастся добиться позитивных результатов по итогам переговоров в рамках этого вопроса.

"Мы будем стремиться именно к этому", - заявил президент.

По словам Путина, российская сторона "ясно и четко" дала понять, что "дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо". Путин отметил, что это не Россия ставит свои ракеты рядом с границами США, а "США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся".

Президент также задался вопросом, как бы американцы отнеслись, если бы Россия разместила свои ракеты на границе Мексики или Канады с США.